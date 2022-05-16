فيديو | عشرات الإصابات جراء عدوان الاحتلال على جنازة الشهيد وليد الشريف بالقدس المحتلة

وطن: أصيب 71 مواطنا على الأقل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة، خلال تشييع الشهيد وليد الشريف، مساء اليوم الاثنين.

وذكر الهلال الأحمر، أن الإصابات كانت جراء الضرب والرصاص المطاطي، وتم نقل عدد منها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مقبرة المجاهدين بالقدس المحتلة، عقب تشييع جثمان الشهيد الشريف، واعتدت على المشاركين فيها.

وأصيب خلال عدوان الاحتلال عدد من الصحفيين.

وشيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في القدس المحتلة، مساء اليوم الإثنين، جثمان الشهيد وليد الشريف من المسجد الأقصى المبارك.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى المقاصد في بلدة الطور شرق القدس المحتلة باتجاه المسجد الأقصى، حيث أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل مواراته الثرى في مقبرة المجاهدين.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت في وقت سابق من مساء اليوم جثمان الشهيد الشريف إلى ذويه بمركز شرطتها في حي الشيخ جراح.

واستشهد الشاب وليد الشريف (23 عاما)، السبت الماضي، متأثرا بجروح أصيب بها في الثاني والعشرين من شهر نيسان/أبريل الماضي، في الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى (بعد 21 يوما من إصابته بالمسجد الأقصى المبارك).