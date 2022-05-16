بيت عزاء وقداس على روح الشهيدة شيرين أبو عاقلة في بيت لحم

وطن: أقامت بلدية بيت لحم، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، وجمعيات مسيحية، مساء اليوم الإثنين، بيت عزاء لشهيدة الواجب الصحفية شيرين أبو عاقلة في مركز السلام عند ساحة كنيسة المهد.

وتوافد عدد كبير من المواطنين والمسؤولين ورجال دين، لتعزية شقيق الشهيدة وزملائها.

وسبق بيت العزاء قداس على روح الشهيدة في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية، وأضاء المشاركون الشموع تخليدا لذكراها.

وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين موسى الشاعر، إن الاحتلال يستهدف الصحفيين الفلسطينيين في محاولة لترهيبهم، حتى لا ينقلوا انتهاكاته واعتداءاته على المواطنين للعالم.

بدوره، قال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا إن كل هذا الالتفاف حول قضية أبو عاقلة يؤكد أن الشعب الفلسطيني ينتصر لقضاياه الوطنية، مشدد على أن أبناء شعبنا أوفياء لدماء شهدائهم.