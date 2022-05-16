"الأونروا" تطالب بالإفراج الفوري عن أمل نخلة مع اقتراب نهاية فترة تمديد اعتقاله الإداري

وطن: طالبت وكالة "الأونروا - إقليم الضفة الغربية"، سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري والعاجل عن الفتى أمل نخلة من الاعتقال الإداري لأسباب إنسانية ملحّة وتعبر عن بالغ قلقها إزاء استمرار الاعتقال التعسفي لهذا الفتى.

وقالت "الأونروا"، في بيان لها، وصل وطن، الاثنين، إن الاعتقال الإداري الذي فُرض على أمل دون توجيه أي تُهَمٍ واستناداً إلى أدلة سرية هو شكل من أشكال الاعتقال التعسفي غير المسموح به بموجب القانون الدولي العام، حيث يحرمه ذلك من الرعاية الملائمة التي تتطلبها حالته الطبية ، ويعرضه للمزيد من المخاطر التي تفاقم وضعه الصحي.

ومن المفترض أن تنتهي فترة الاعتقال الإداري الحالية لأمل معمر نخلة في السابع عشر من الشهر الجاري (17 أيار)، على أن يكون هناك قرار عسكري اسرائيلي بالإفراج عنه أو تمديد اعتقاله. أمضى أمل آخر 16 شهرًا من حياته في الاعتقال الإداري، بما في ذلك العام الأخير من طفولته، ولا يزال محتجزا حتى هذه اللحظة من قبل سلطات الاحتلال دون أي تهمة موجهة له أو محاكمة.

أمل، الذي بلغ الثمانية عشر في كانون الثاني من هذا العام، هو لاجئ فلسطيني من مخيم الجلزون الواقع بالقرب من مدينة رام الله. وضعت قوات الاحتلال أمل في الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر في 21 يناير/كانون الثاني من عام 2021، ثم مددت اعتقاله الإداري لأربعة أشهر في مايو/أيار 2021، ثم مرة أخرى في سبتمبر 2021 من عام لمدة أربعة أشهر إضافية. وقبل ثلاثة أيام من عيد ميلاده الثامن عشر، جددت سلطات الاحتلال اعتقال أمل الإداري للمرة الثالثة حتى تاريخ 17 مايو/أيار 2022.

ويعاني أمل من مرض مناعي ذاتي نادر وخطير ويحتاج إلى متابعة طبية حثيثة. كذلك، أصيب أمل بفيروس كورونا أثناء تفشي الوباء في السجن في أواخر عام 2021، ما وضعه في وضع طبي حرج. وقد صرح أطباء لحقوق الإنسان في دولة الاحتلال أن حالة أمل تستدعي رعاية طارئة غير متوفرة في مرافق السجون. وقد دعت الأونروا واليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا إلى الإفراج الفوري عن أمل، كما وجهت الأونروا مناشدات ثنائية إلى سلطات الاحتلال تطالب بالإفراج الفوري عن أمل لأسباب إنسانية ملحّة.