الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف مساء اليوم

وطن: قررت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف.

وقال المحامي محمد محمود، محامي مركز معلومات وادي حلوة-القدس، ان قوات الاحتلال سوف تسلم جثمان الشهيد وليد الشريف الساعة السابعة والنصف مساء في " مركز الشرطة في الشيخ جراح" ومنه الى مستشفى المقاصد ثم الى المسجد الاقصى للصلاة عليه ثم تشييعه الى مثواه الأخير.

واستشهد السبت الماضي، الشاب وليد الشريف (23 عاما)، من القدس المحتلة، متأثرا بجروح أصيب بها في الثاني والعشرين من شهر نيسان/أبريل الماضي، في الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وأفاد عبد الرحمن الشريف بأنه أعلن عن استشهاد شقيقه، في مستشفى "هداسا - عين كارم"، بعد 21 يوما من إصابته في المسجد الأقصى.

ومنذ إصابة الشريف وهو من سكان بيت حنينا، وصفت حالته بالحرجة، حيث كان يعاني من نزيف حاد بالدماغ، وكسور بالجمجمة، وفي بداية الاعتقال لم يصل الأكسجين للدماغ لمدة 20 دقيقة مما أثر على خلايا المخ، وعلى مدار الأيام الماضية لم يطرأ أي تحسن على صحة الشريف الذي أعلن عن استشهاده.

وتعرض الشريف للاعتداء لحظة الاعتقال من قبل عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ولم يقدم له العلاج الأولي.

وفي الجمعة الثالثة من شهر رمضان، أُصيب 152 شخصا على الأقل، واعتقل أكثر من 500 فلسطينيا خلال مواجهات اندلعت بين المصلين في المسجد الأقصى وبين قوات الاحتلال، التي اقتحمت المسجد، بعد صلاة الفجر، في اقتحام استمر لساعات.