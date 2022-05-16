المستشفى الفرنسي: اعتداء شرطة الاحتلال على جنازة أبو عاقلة انتهاك للقوانين الإنسانيّة

وطن: اتهمت إدارة المستشفى الفرنسي (مار يوسف)، في القدس، الإثنين، شرطة الاحتلال بالاعتداء على جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة، يوم الجمعة الماضي.

وقال مدير عام المستشفى، جميل كوسا، في مؤتمر صحافي عقده في القدس: “أثناء مراسم نقل وتشييع الجثمان الطاهر لابنة القدس الإعلامية القديرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، هاجمت شرطة الاحتلال النعش، وحَملة النعش والمشيعين، في مشهد فظيع، يندى له جبين كل إنسان حر وشريف”.

وتابع كوسا: "ما يزيد من فظاعة المشهد، أنه تم في حرم مستشفى، دون مراعاة قدسية المكان والمناسبة".

وذكر أن الاعتداء تم رغم أن المستشفى الفرنسي “مار يوسف”، يحظي بـ"رعاية الفاتيكان، إضافة إلى حماية الدولة الفرنسية".

وأضاف: "إلا أن هذا لم يشفع لدى متخذي القرار، فاقتحموا ساحات وأبنية المستشفى، واعتدوا على النعش والمشيعين، وأطلقوا الأعيرة المطاطية وروعوا المرضى والزوار".

وكانت شرطة الاحتلال، قد هاجمت يوم الجمعة الماضي، المشيعين في جنازة أبو عاقلة، بعد خروجهم من المستشفى الفرنسي، وهم يحملون جثمانها.

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال باحة المستشفى، وسط إطلاق قنابل الصوت، والاعتداء بالضرب، ما أجبر المشيعين على التراجع.