الاحتلال يعيق عمل المزارعين في حمصة بالأغوار

وطن: أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عمل المزارعين في منطقة حمصة، إحدى الامتدادات الجغرافية لسهل البقيعة في الأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، إن قوات الاحتلال أعاقت عمل المزارعين في حصاد محاصيلهم في المنطقة، واحتجزت جرارا زراعيا يعود للمواطن جهاد خير بني عودة، لمدة من الزمن قبل إرجاعه.

وكانت قوات الاحتلال قد استولت يوم أمس على مركبة، وأعاقت عمل المواطنين في حصاد محاصيلهم في منطقة المالح بالأغوار الشمالية.

(وفا)