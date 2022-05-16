ائتلاف أمان يطلق جائزة الشهيدة "شيرين أبو عاقلة" للتحقيقات الاستقصائية

وطن: أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) اسم الشهيدة "شيرين أبو عاقلة" لجائزة أفضل تحقيق صحفي استقصائي، والتي اغتيلت برصاصة قناص اسرائيلي، في محاولة لإسكات الصوت وتكميم أفواه الشهود على الظلم والاحتلال ومن يعيثون بالأرض فساداً، وذلك من أجل إعلاء نموذج الشجاعة والجرأة الذي اختزل لأكثر من 25 عاما صوت الحقيقة.

تمنح الجائزة ضمن جوائز النزاهة ومكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والتي تأتي في إطار مساعي ائتلاف أمان لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني وتحفيز المواطنين على الانخراط في جهود مكافحة الفساد، والإبلاغ عنه، فاتحاً باب التقدم لنيل الجائزة حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

والجدير ذكره، أن التقدم لنيل الجائزة سيكون على فئاتها الثلاثة، وهي: فئة العاملين والعاملات في القطاع العام والهيئات المحلية ممن قاموا بالإبلاغ أو رفضوا الانخراط، أو قدموا شهادة رسمية أو وفروا معلومات عن أي قضية فساد أو قدموا مبادرة ساهمت في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في مؤسساتهم، وفئة الإعلاميين والإعلاميات ممن قاموا/قُمْنَ بإنتاج ونشر تحقيق استقصائي حول إحدى قضايا الفساد، وأخيرا عن فئة أفضل بحث للذين أنجزوا بحثا علميا يتعلق بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

وستعمل لجان فنية مختصة على دراسات طلبات الترشح والترشيح بناء على معايير وأوزان مطورة مسبقا، كما وسترفع توصياتها لإدارة أمان التنفيذية ولهيئة المحكمين المكونة من شخصيات وطنية واعتبارية للبت والقرار فيها. وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل النزاهة الوطني الذي ينظمه الائتلاف إحياءً لليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من تشرين الأول من كل عام.

للاطلاع أكثر على أدلة ونماذج الجوائز؛ اضغط على الرابط التالي: https://www.aman-palestine.org/awards/13632.html