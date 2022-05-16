الاحتلال يهدم غرفًا زراعية ويجبر مقدسيًا على هدم منزله شرق القدس

وطن: هدمت آليات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، عدّة منشآت شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن طواقم الاحتلال اقتحمت أراضي العيساوية الشرقية وشرعت بهدم عدد من المنشآت في المكان، معظمها عبارة عن "بركسات".

وأشاروا إلى أن الاحتلال يدّعي بأنها مُقامة بدون تراخيص بناء، لافتين إلى أن الهدم طال منشآت؛ محمد جمعة حمدان و"أبو إياد" محمود.

وفي السياق، أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي محمد مصطفى على هدم منزله قسرًا أمس في قرية العيساوية شمالي شرق العاصمة، وهو قيد الإنشاء وتم بناؤه حديثًا.

المصدر: (القسطل)