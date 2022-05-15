مسيرة مشاعل في مخيم طولكرم إحياء للذكرى الـ74 للنكبة

وطن: نظمت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، مساء اليوم الأحد، مسيرة مشاعل بمشاركة أطفال الكشافة، انطلقت من وسط المخيم باتجاه ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ74 للنكبة.

وقال منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، إن "الأطفال اليوم يحملون راية الحرية، وليس كما روجت قيادات الاحتلال بأن شعبنا مع الزمن سينسى أرضه وقضيته العادلة وبأن الكبار يموتون والصغار ينسون"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني يرفض سياسة الكيل بمكيالين كما يفعل العالم اليوم".

وشدد سلامة على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، ومواصلة النضال حتى تحقيق الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.