الملك عبد الله يهاتف شقيق الشهيدة: قتل أبو عاقلة جريمة تخرق القانون الدوليّ

وطن: أدان ملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم الأحد، جريمة قتل الصحافية الفلسطينية، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مؤكدا أنها "خرق للقانون الدولي" و"تعد على حرية الصحافة"، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي.

وقال البيان إن الملك عبد الله "قدم التعازي بوفاة الصحافية شيرين أبو عاقلة، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع أنطون أبو عاقلة شقيق الفقيدة"، معربا عن "إدانته للجريمة التي ارتكبت بحقها أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين".

وأضاف البيان أن الملك "أعرب عن خالص التعازي لذويها ولزملائها الصحافيين والإعلاميين بهذا المصاب الأليم، معربا عن استنكاره للجريمة، التي تعد خرقا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وتعديا على حرية الصحافة".

وأشاد الملك خلال الاتصال بـ"مسيرة الفقيدة المهنية، وتميزها في تأدية مهامها لنقل الأحداث بشجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي كتب عبر صفحته في "تويتر"، الجمعة الماضي، أن "كل المعطيات وشهود العيان (تدل على) أن الشهيدة قتلت برصاص جنود الاحتلال"، مشيرا إلى أن "الجريمة تستوجب تحركا دوليا، إسرائيل تتحمل مسؤولية ما يجري بتكريس الاحتلال. لا سلام وأمن ما بقي الاحتلال".

وأكد الصفدي أن "العدوان الإسرائيلي اللاإنساني المقيت على مشيّعي جثمان الشهيدة أبو عاقلة يستوجب يقظة ضميرية عالمية تلجم هذه العدوانية".

واستشهدت أبو عاقلة، الصحافية البارزة العاملة في قناة الجزيرة برصاص الاحتلال، فجر الأربعاء الماضي في جنين بالضفة الغربية المحتلة لدى تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية.

وخلال تشييعها يوم الجمعة، كاد نعشها يسقط أرضا عندما انهال عناصر الاحتلال على حامليه بالضرب بالهراوات، قبل أن يتمّ تقويمه ورفعه في اللحظة الأخيرة.