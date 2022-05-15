محافظ سلطة النقد يشارك في افتتاح مكتب لبنك الاستثمار الأوروبي في فلسطين ويوقع اتفاقية لقرض بقيمة 192 مليون دولار لصندوق استدامة

وطن: نيابة عن دولة الوزراء شارك محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم في افتتاح أول مكتب لبنك الاستثمار الأوروبي في فلسطين، بحضور ويرنر هوير الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأوروبي، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وسفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى، ومعالي وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والسفراء والقناصل الأوروبيين، وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية، ومسؤولي البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصص.

كما وقع محافظ سلطة النقد مع جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي على الاتفاقية النهائية لقرض بقيمة 192 مليون دولار حصلت عليه سلطة النقد من البنك، استكمالاً لجهود سلطة النقد في توفير الأموال اللازمة لصندوق استدامة والذي تم إطلاقه رسميا قبل ما يزيد عن العام.

وقدم المحافظ الشكر للاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي على إتاحة الفرصة لتعزيز التعاون المشترك في تصميم برامج تمويل تستهدف القطاع الخاص في قطاع غزة، وذلك من خلال توفير ضمانات قروض وحوافز للمقترضين الملتزمين بسداد قيمة القروض التي سيحصلون عليها من خلال البرنامج، في إطار رؤيا مشتركة لمحاربة الفقر وتسهيل وصول الشركات والمشاريع العاملة في قطاع غزة للتمويل، وتشجيع الشباب والنساء والرياديين على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتشجيع النمو وزيادة دورة الإنتاج ودعم تحول الشركات الصناعية والمشاريع التجارية نحو استخدام الطاقة النظيفة وصولاً إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح المحافظ أن الأهداف المشتركة لكل من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي من جهة وسلطة النقد وأيضاً حكومة دولة فلسطين دليل آخر على التعاون القائم على تحسين والحفاظ على المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي والتعليم الإلكتروني والاستثمار أيضاً في تطوير خدمات الصحة والزراعة، وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال توفير تمويل للمشاريع التي تقودها النساء والرياديات.

وأشار الدكتور ملحم أن سلطة النقد نجحت في إطلاق صندوق استدامة ليوفر التمويل للعديد من القطاعات الاقتصادية الحساسة والحيوية الأمر الذي سيسهم في تعافي الاقتصاد الوطني وصولاً للتنمية المستدامة وبالتالي مساندة الحكومة في توجهاتها وسياساتها التنموية، وقد استفاد فعلا من الصندوق حوالي 2000 منشأة برأس مال يصل إلى 635 مليون دولار وحافظ على ديمومة عمل حوالي 19700 موظف وموظفة، ومنها منشآت تقودها سيدات شكلت حوالي 19% خاصة من برنامج تمويل المشاريع المتناهية الصغر بتكلفة صفرية.

من جهته قال ويرنر هوير الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأوروبي إن البنك يعد شريكاً رئيسياً للاستثمار العام والخاص الذي يخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد ويحسن حياة ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وسيؤدي إنشاء أول مكتب للبنك في الضفة الغربية وغزة إلى تعزيز تأثير الدعم المالي والتقني للبنك الأوروبي بالتعاون مع الشركاء الفلسطينيين والأوروبيين والدوليين، مشيراً إلى أن الأولوية الأساسية لمكتب بنك الاستثمار الأوروبي الجديد ستقوم على المساهمة في دعم قطاع المياه والطاقة النظيفة والتعليم والاستثمار التجاري.

وبدورها قالت جيلسومينا فيغليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن الاستثمار هو المفتاح لرؤية دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، والتي تعيش في سلام وأمن، مضيفة أنها وقفت عن كثب خلال هذه الأيام على كيفية عمل بنك الاستثمار الأوروبي في مجال تحسين الوصول إلى المياه النقية والطاقة النظيفة ومساعدة الشركات الفلسطينية على التوسع وخلق فرص العمل والاستثمار من أجل مستقبل أفضل.

وأشارت إلى أن مكتب بنك الاستثمار الأوروبي كأحد مؤسسات الاتحاد الأوروبي، سيعزز الاستثمار في فلسطين، الذي يعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية التي تعيق الحياة اليومية.

من جهته قال سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملتزمة بدعم الاستثمار في الضفة الغربية وغزة، وسيؤدي الوجود الدائم الأول لبنك الاستثمار الأوروبي، بصفته مؤسسة الإقراض طويلة الأجل التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التعاون بين الشركاء الأوروبيين والفلسطينيين، وتمكين المشاريع المحلية من الاستفادة من الخبرة التقنية الفريدة في مجال الطاقة والمياه والقطاع الخاص، مؤكداً أن دول الاتحاد الأوروبي تساعد في خلق مستقبل أفضل للفلسطينيين.

وتخلل الاحتفال، حلقة نقاش، عقدها بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية وعدد من ممثلي قطاع الأعمال، بعنوان "الاقتصاد الحقيقي والقطاع المالي: المعوقات والفرص" أدارتها الإعلامية ريم العمري، بمشاركة خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني، وعازم بشارة الرئيس التنفيذي لشركة مصادر، و جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، و هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين، وباسم خوري الرئيس التنفيذي لشركة فارماكير، وسيدة الأعمال مها أبو شوشة الرئيس التنفيذي لشركة شوشة للمقاولات، والدكتور سمير حليلة رئيس مجلس إدارة بورتلاند ترست والرئيس التنفيذي لمالشات.