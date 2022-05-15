إدارة جامعة بيرزيت تعلن استمرار العملية الانتخابية بعد حل الخلاف بين كتلتي الشبيبة والإسلامية

وطن: أعلنت إدارة جامعة بيرزيت واللجنة التحضيرية لانتخابات مؤتمر مجلس الطلبة عن استمرار العملية الانتخابية في الجامعة بعد حل الإشكال والخلاف الذي حصل بين بعض الكتل الطلابية.

وأكدت إدارة الجامعة واللجنة على استمرار الدعاية الانتخابية والمناظرة الطلابية والاقتراع في مواعيدهم المحددة.

يشار إلى أن عددا من الطلبة أصيبوا خلال شجار اندلع، مساء اليوم الأحد، بين الكتلتين الطلابيتين الأكبر في جامعة بيرزيت "الإسلامية، الشبيبة"، على خلفية تعليق يافطات ورايات الدعاية الانتخابية لمجلس الطلبة.

وتبادلت الكتلة الإسلامية وكتلة الشبيبة الاتهامات حول من تسبب في الاستفزازات وبدء الشجار.

وذكرت مصادر محلية لـوطن، أنه تم احتواء الشجار وفضه، بعد تدخل من قبل أمن الجامعة والفصائل ومحافظة رام الله والبيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تُعقد انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت يوم الأربعاء القادم.