الملتقى العربي الوحدوي يطالب بفتح تحقيق جنائي عربي-دولي في اغتيال الصحفية أبو عاقلة

وطن: نعى الملتقى العربي الوحدوي استشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة على يد قوات الاحتلال. مطالبا بفتح تحقيق جنائي عربي-دولي فوري يقوده محامون وقضاة عرب ودوليون شرفاء لدى المحاكم والمؤسسات الحقوقية الدولية بغية فضح هذه الجريمة التي تدخل في إطار جرائم الحرب، ومحاسبة القتلة.

فيما يلي نص البيان:

الملتقى العربي الوحدوي

بيان حول جريمة الكيان الصهيوني بإغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة .

ينعي الملتقى العربي الوحدوي إستشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة على يد قوات كيان العصابات الصهيونية المحتلة، في محاولة من هذا الكيان على إرهاب وسائل الاعلام ومنعها من فضح جرائمه وسياساته التعسفية ضد شعبنا في فلسطين .

ان الملتقى العربي الوحدوي وهو يدين ويستنكر ويشجب هذه الجريمة وغيرها من جرائم العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية، فإنه على يقين بأن هذه العملية وغيرها من العمليات الاجرامية لن تنال من ارادة شعبنا في إدامة مقاومتها وتسعير انتفاضتها وتعبئة كافة إمكانياتها وقدراتها للمواجهة الكبرى في معركة التحرير القادمة وإستئصال هذا الورم السرطاني الخبيث .

كما يطالب الملتقى العربي الوحدوي ، بفتح تحقيق جنائي عربي-دولي فوري يقوده محامون وقضاة عرب ودوليون شرفاء لدى المحاكم والمؤسسات الحقوقية الدولية بغية فضح هذه الجريمة التي تدخل في إطار جرائم الحرب، والمطالبة بإنزال أشد العقاب ليس فقط بالقناص القاتل وانما بحكومة الكيان الغاصب .

ان جريمة قتل صحافية فلسطينية بريئة كانت تمارس مهمتها بشرف وأخلاق وتحت سقف شرعة وحرية الإعلام العالمية، تشكل وصمة عار على جبين كل مؤسسة دولية او إعلامية او حقوقية ما لم تقدم على شجب وادانة هذه الجريمة والمطالبة بالعقاب.

وننتهز هذه الفرصة المؤلمة لنجدد مطالبتنا بحماية الإعلاميين الفلسطينيين الذين يمارسون مهنتهم في السجن الكبير الذي فرضه الكيان الغاصب ، وذلك لان قتلهم يهدف إلى إغلاق اي نافذة لمعرفة جرائم الاحتلال ويساهم في قتل شعب اعزل داخل معتقله الكبير بعيدا عن عيون وضمائر العالم .

الرحمة والمغفرة لروح الإعلامية الشهيدة شيرين

المجد والخلود لشهداء فلسطين

عاشت فلسطين عربية حرة

الملتقى العربي الوحدوي

11ايار مايو 2022