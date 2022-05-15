ارادة شعبنا اقوى من رصاصكم وقوتكم العسكريه

كتب محمود الشيخ :

في الذكرى ال ٧٤ للنكبه يؤكد شعبنا للمرة المليون ان كافة اساليب القهر التى اعتمدتها الحركه الصهيونيه ممثله بدولة الاحتلال الاسرائيلي واحزابها الصهيونيه ، لن تثنيه عن استمرار نضاله للوصول الى حقوقه القوميه الراسخه في ذهنه وذهن كافة الاجيال ، منذ النكبه وحتى اليوم والى ابد الابدين ، جربت الصهيونيه مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون ووجدت ان الصغار اكثر قوة في تمسكهم بحقوق شعبهم القوميه وحتى ان نسبة عالية منهم يؤكدون ان اي حل لا يشمل كافة الاراضي التاريخيه لفلسطين لن يكون حلا ، اي عودة تلك الاراضي لشعبها الفلسطيني

ولقد اكدت هذه الاجيال من خلال الاعمال الفرديه التى يقومون بها على تمسكهم بحقوق شعبهم التاريخيه بكل فلسطين ، ولان دولة الاحتلال وقادتها لا زالوا يعتقدون ان القوة العسكرية التى يمتلكونها كما قال رئيس وزرائها ( بينيت ) ان "اسرائيل" تمتلك قوه اعلى واكبر من قوة كافة دول المنطقه مجتمعه ، هدا ما يعتمد عليه قادة دولة الاحتلال واعلامها ، ويتجاهلون ان قوة الحق وقوة الاراده التى يمتلكها الشعب الفلسطيني اكثر قوة من قوتهم العسكريه ، وان قوة ألحق وقوة الاراده هو السلاح الجبار الذى سيجبر دولة الاحتلال الاسرائيلي على القبول يوما اما بتقاسم فلسطين ان قبلت بها الاجيال المتعاقبة من الشعب الفلسطيني ، او قبولها بإقامة دوله ثنائية القوميه ، هذه الحلول ستجبر عليها اسرائيل بالاكراه وليس طواعية.

فالشعب الفلسطيني لا يمل ولا يكل ويستمر في نضاله لإمانه المطلق بأن الوصول الى الحقوق يتطلب استمرار النضال بكافة اشكاله ، من خلال التنظيمات او من خلال العمل الفردي ، دون ان يدفع من احد مثلما حصل مع الشباب الذين قاموا بعملياتهم الاخيره ، وان الشعب الفلسطيني تعود على الاعتقال والإستشهاد ولم يتقاعص عن اداء مهامه الكفاحيه ، رغم هدم البيوت الممارس عليهم، رغم الشهداء الذى يستقبل بالزغاريد، رغم انسداد الافق السياسي لم يتعب، ومن يتعب ويعيش. القلق هي دولة الاحتلال نفسها التي تسعى دائما لصياغة خطط لقهر شعبنا... وشعبنا يعرف ان هدف هذه الخطط هو تراجعه عن نضاله ، وجوابنا هو الاستمرار في النضال والكفاح دون تعب او كلل ما يعني انه سيستمر في نضاله الى ان تقر "اسرائيل" والعالم بحقوقه اراد الاحتلال ام أبى والنتيجه هي اننا سنصل الى حقوقنا مهما طال الزمن

وفي هذا الاطار فان المطلوب منا ان نحسن ادارة الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي بوحدة صفنا وصياغة استراتيجيه سياسيه واعيه تعتمد قرارات الشرعيه الدوليه وتستند الى المقاومه الشعبيه كسلاح جبار يمكننا تحقيق النصر بواسطته ، وننهي الاحتلال وتهزمه ، وما مشاهد المقاومه الشعبيه في القدس الا دليل كبير على قدرة شعبنا على هزيمة الاحتلال وجيشه المدجج بالسلاح الذي واجه الاحتلال بصدوره العارية وجعل اعلام فلسطين ترفرف في سماء القدس بالرغم من عنجهية الاحتلال وعنفه المقيت

وبالتالي فان الذي حدث في خروج جنازة الشهيدة شرين ابو عاقلة يعتبر تحرير وانتصار للقدس رغم كل الاساليب القهريه التى اعتمدتها الصهيونيه ، فعشرات الاف الشباب، المشاركة في جنازة الشهيدة شرين ابو عاقلة قاموا في وضع قادة دولة الاحتلال الاسرائيلي في حيرة من امرها خاصة انها اظهرت عجزها في منع رفع العلم الفلسطيني ، كما ان الاجراءات التعسفيه وضعت " اسرائيل " في خانة وتصنيف الحركه النازيه مما ادى الى تعريتهم وفضهم عالميا و دوليا

فليس غريبا هذا التصنيف خاصة ان دولة الاحتلال الاسرائيلي انشأت على سرقة ارض الشعب الفلسطيني الذي هجر الى جميع اصقال الارض عدا عن القتل والسجن وممارسة كل اشكال القمع والقهر