في ذكرى النكبة الـ 74: نساء فلسطين يؤكدن على حق العودة ويطالبن بالعدالة والحرية

وطن: في الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة تتوجت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتحية والتقدير لكل أبناء وبنات شعبنا في مخيمات اللجوء، في داخل الوطن وفي الشتات، مؤكدة على أنه بفضل صمودهم/ن وتمسكهم/ن بهويتهم/ن الوطنية تم إفشال كل المخططات والمؤامرات التي استهدفت، ولا تزال، الوجود الفلسطيني.



واكدت الجمعية على حق الشعب الفلسطيني في العودة الى دياره التي هجر منها قسراً، حيث تعرض من قبل العصابات الصهيونية الى القتل والعدوان والاستيلاء على الأرض والتطهير العرقي ما جعل ثلثي الشعب الفلسطيني ان يتحول إلى لاجئين ولاجئات، حيث دمرت 531 قرية وبلدة فلسطينية[1]، وارتكبت ما يزيد عن السبعين مجزرة [2]واستشهد فيها آلاف الرجال والنساء والأطفال، ليستولي الاستعمار الصهيوني على ما وصل إلى 78% من فلسطين التاريخية 1948، بالاضافة الى استمرار الشعب الفلسطيني في الحرمان من العودة إلى دياره التي هجر منها وعدم احترام قرار الأمم المتحدة [3]194،

واضافت الجمعية في بيان وصل وكالة وطن نسخة منه "ان الاحتلال أمعن، ولا يزال، في التهجير الداخلي للشعب الفلسطيني الذي بقي في فلسطين التاريخية، ورفض عودة شعبنا ، ووسع من الاستيلاء على الأراضي والتنكيل وعمق من سياسات التمييز العنصري ضد الفلسطينيين والفلسطينيات في كافة المجالات عبر القوانين التميزية وسرقة الممتلكات والتهويد موضحة ان المجتمع الدولي فشل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الصهيوني منذ 74 عاما" ،واستمرت دولة الاحتلال الصهيوني، ولا زالت، في انتهاج سياساتها العدوانية التوسعية لتحتل ما تبقى من فلسطين عام 1967، ولتدمر مزيدا من القرى والبيوت وتهجير مئات الآلاف عبر اجبار الفلسطينيين والفلسطينيات على النزوح القسري الجماعي، بقوة السلاح، داخل وخارج الوطن المحتل ، خلال عدوان العام 1967، ولتواصل قضم الأراضي والاستيلاء عليها، ولتستمر جرائم الحرب من اعدامات واعتقالات وتعذيب، والتي كان آخرها جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ضمن مسلسل الجرائم الرامية إلى اسكات الصوت الفلسطيني الذي يفضح جرائم الاحتلال، مما يشكل انتهاكاً فاضحاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة تلك التي تنظم عمل الصحافيين والصحافيات أثناء النزاعات وتحت الاستعمار، أمام أعين العالم وصمت كافة المتواطئين والداعمين المباشرين وغير المباشرين للاحتلال.



في ذات السياق افادت الجمعية الى تزداد معاناة المرأة الفلسطينية، فقد تم استهدافها من قبل الاحتلال بشكل مباشر من خلال إجراءات القتل والنفي والاعتقال، والإفقار، وعبر استهدافه للعائلة أيضا، ليزيد من الأعباء النفسية والاقتصادية والاجتماعية على كاهلها ليحرمها من الحق في العيش بأمن وسلام يستندان إلى حرية شعبها واستقلاله.



ولفتت ان دولة الاحتلال العنصري في جرائمها وفي إفشال ما سمي بعملية السلام وتقويض حل الدولتين، فتحت الصراع على مزيد من موجات المجابهة، لأن شعبنا لن يتخلى عن حقه في تقرير مصيره وسيواصل النضال، نساءً ورجالاً من أجل العيش بحرية وبأمن إنساني.

وطالبت الى ضرورة ان تقوم الأمم المتحدة وهيئاتها ومحكمة الجنايات الدولية من أجل مساءلة الاحتلال ومحاسبة قياداته على جرائم الحرب التي اقترفتها، ولا زالت تقترفها بحق شعبنا عبر مراحل نضاله الطويل.



ودعت الجمعية جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لإحياء هذه الذكرى لإبقاء الذاكرة الفلسطينية حية وللتأكيد على التمسك بالحق السليب لشعبنا في أرضه. وحقه في العودة الذي يعتبر حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف، مطالبةً في الوقت ذاته المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته التاريخية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وملاحقة إسرائيل قانونيا وسياسيا في المحاكم الدولية ومحاسبتها على جرائمها ضد الإنسانية، منذ العام 1948 وحتى اللحظة. مؤكدة ان الجمعية ترى أن أي حل أو تسوية سياسية لا تحفظ حق شعبنا المشروع بالعودة إلى دياره، وتعويضه عن ممتلكاته التي فقدها، وعن عذاباته، وسنين معاناته الطويلة، لن يكتب لها النجاح، فشعبنا يرفض التوطين، وسياسات طمس هويته الوطنية، ومحاولات تيئيسه عبر التضييق عليه، وقمعه وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية في العيش بكرامة.

وفي نهاية البيان عبرت الجمعية عن تقديرها العميق لكافة حركات ولجان التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء المعمورة والتي تسهم بشكل كبير في جهود الضغط والمناصرة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.