اتحاد غرب آسيا يختار ثلاثة أعضاء من فلسطين ضمن لجانه المعاونة

وطن: اختار اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة، ثلاثة أعضاء من فلسطين في لجانه المعاونة، وهم نائل سنقرط، عضو لجنة الحكام، غالب الشويكي في اللجنة العلمية، وأحمد أبو دياب ضمن اللجنة الإعلامية.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد رضوان الشريف، أن اتحاد كرة الطاولة ولأول مرة منذ تأسيسه يحصل على عضوية اللجان في الاتحاد الآسيوي والعربي، وغرب آسيا.

وتمنى الشريف التوفيق والنجاح لكوادر الاتحاد بمهامهم الجديدة وفي خدمة كرة الطاولة الفلسطينية.

يشار إلى أن محمد الدلو، رئيس الاتحاد، كان قد حصل على عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، ورضوان الشريف، عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، علاء ندى وأماني دروزة ضمن لجان الاتحاد الآسيوي، أديب أبو غزالة، محمد سمحة، ياسر اسليم، أعضاء في لجان الاتحاد العربي.