بعد ساعات من اقتحام المستشفى والمطالبة باعدامه .. مصادر عبرية تعلن استشهاد الجريح داود الزبيدي

رام الله - وطن: اعلنت وسائل اعلام عبرية استشهاد داود زبيدي شقيق الأسير زكريا في مستشفى رمبام بحيفا، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال في جنين يوم الجمعة.

وذكرت مصادر عبرية اليوم ان الزبيدي استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها.

وابلغ الارتباط المدني الفلسطيني وزارة الصحة باستشهاد داوود الزبيدي، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، الجمعة الماضية.

وكان النائب في كنيست الاحتلال ايتمار بن غفير برفقته مستوطنين قد اقتحموا في ساعة متأخرة من مساء الأمس مستشفى رمبام وطالبوا بإعدام الزبيدي .