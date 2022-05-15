صلاح الدين موسى يكتب لوطن: اسرائيل والاردن في الاقصى والدولة ذات الحدود المؤقتة على مرمى الاتفاق....!!!

كنا قد كتبنا ان اسرائيل هي من تقود الاوضاع الى الانفجار، وانها تسعى الى تحقيق اختراق وتغيير في الواقع القائم في القدس وتحقيق الانفصال الوظيفي في داخل الضفة الغربية،نعتقد ان المعركة والتصعيد الذي تقوده اسرائيل موجه بشكل اساسي للاردن بخصوص الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس، واجبار السلطة الفلسطينية بقبول الانفصال الوظيفي داخل الضفة الغربية من خلال ايجاد كيان وظيفي له شكل سياسي هش وضعيف.

يبدو ان هناك جهد سياسي يقوده الملك عبد الله بالتنسيق مع الرئيس محمود عباس لمحاولة قطع الطريق على الاهداف الاسرائيلية والتي باتت واضحة للجميع وخاصة للاردن وللفلسطينين. تسرب ان هناك اطلاق مشروع سياسي جديد يقبل بموجبه الفلسطينين بالدولة ذات الحدود المؤقتة، مع اقرار اسرائيلي بالوصاية والسيادة الهاشمية على المسجد الاقصى، والاعلان عن القدس الشرقية عاصمة سياسية لفلسطين، مع ابقاء كافة المرافق الادارية في رام الله وضواحي القدس. ان الحديث يدور عن ممر امن للفلسطيني للتنقل عبر المعابر التي تربط الاردن بفلسطين، كذلك وجود قوات امريكية مع رقابة اسرائيلية على الحدود، براعاية وحضور دولي، تاجيل موضوع الاغوار من حيث الاتفاق على ادارة ثلاثية اردنية فلسطينة اسرائيلية مشتركة له، خاصة وان عدد المستوطنين في الاغوار الفلسطينية المحتلة ليست كبيرة، وان اسرائيل تحتاج الاغوار لغايات امنية! واستغلال مواردها المائية وخصوبة الاغوار الزراعية.

ان الحدود المؤقتة للدولة العتيدة تعني وجودسلطة ذات سيادة محدودة منزوعة السلاح، بحيث يتم وضع قوات عربية ودولية في اراضي الدولة الفلسطينية المؤقتة بحيث يتم ادارة الملف من خلال تعاون اسرائيلي –فلسطيني-عربي واسلامي برعاية دولية(امريكية خاصة).

ان هذه الترتيبات وغيرها والمتعلقة بالانفصال عن الغلاف الضريبي الاسرائيلي في كل من الضفة وغزة قد يعني اعادة العلاقة المباشرة ما بين الاردن والضفة الغربية بالمفهوم الاقتصادي والتمدد الانساني، ومع مصر في قطاع غزة. ان الصفقة تشمل على ما يبدو قطاع غزة كجزء رئيسي من هذه الصفقة، بحيث يكون لقطاع غزة مطار وميناء وحرية للتنقل مع امتداد بحري وفقا للقانون الدولي.الاشكالية تتعلق بوجود مطار في اراضي الضفة الغربية وسبل تسهيل التنقل مع العالم الخارجي.

ان ماحصل من تدخل مباشر من الولايات المتحدة والاردن لمنع سقوط حكومة بينت في الجولة الاخيرة يدلل على مدى اهمية المرحلة بالنسبة لمن يحضر لاطلاق هذه الصفقة السياسية الجديدة او لنقل اوسلو (2).

ان تصريح عباس منصور والمتعلق بالوصاية الاردنية على الاماكن المقدسة في القدس والطلب ذلك علانية، بل انه صرح بانه يرضى بما ترضى به الاردن يدلل على عمق التنسيق مع الاردن بهذا الملف ويؤشر على احتمالبة كبيرة لتنسيق مواقف عباس منصور مع الاردن وبالتالي مع الولايات المتحدة الامريكية.

الرئيس عباس قد يرى بهذه المبادرة التي يقودها الملك عبدالله منجاة له وللسلطة من حالة الجمود واضمحلال تاثيره في الشارع، بل ان اسرائيل تعمل وبشكل ممنهج على تجفيف كل منابع صموده وبقاءه حيا من الناحية السياسية، وبذات الوقت قد يؤدي اطلاق هذه المبادرة الى فتح ابواب تدفق الاموال الى الاراضي الفلسطينية من جديد ليخرج من الازمة المالية الخانقة، كما ويفتح المجال الى عودته الى الساحة العربية والدولية من جديد، ويؤدي الى تقليص نفوذ وتاثير حركة حماس المنافس السياسي وخصم الرئيس اللدود. حيث تشبه الظروف التي اعلن فيها عن اوسلو ظروف المنظمة في ذات الوقت حيث لا موارد لها، وكانت تخضع لحصار سياسي ومالي خانق، وجد ياسر عرفات في اوسلو منجاة له وللمنظمة من ذاك الحصار، ابو مازن يعاني من ذات الظروف مع الاختلاف في المعطيات والاجواء الدولية.

اسرائيل بكل تاكيد ستستفيد من ايجاد شريك فلسطيني يعطيها المشروعية السياسية والعملية للانفصال داخل الضفة الغربية بحيث يتم بناء منظومة متصلة للمستوطنات داخل حدود الضفة الغربية، دون تغيير في الموقف الاسرائيلي الاستراتيجي ويحقق لاسرائيل سيطرتها الكاملة على جزء جديد وكبير من اراضي الضفة الغربية، بحيث تبقى اسرائيل السيطرة الامنية الكاملة على القدس مع ترتيبات محددة في القدس تكون الاردن هي الطرف الرئيس بها. بالرغم من كل ذلك نعتقد ان هناك تيارا مهما داخل دولة الاحتلال يرفض عقد أي صفقة سياسية مهما كانت، وقد يكون التيار الباحث عن الانفصال داخل الضفة الغربية يستنفذ دوره ويؤيد انشاء وقائع جديدة على الارض تحول دون سيطرة التيار الاكثر تطرفا على ميادين الفعل والتاثير السياسي، وبالتالي يخشى هذا التيار ان تتحول اسرائيل الى دولة ابرتهاييد بشكل لا يمكن لهذه الدولة ان تستمر او ان تعيش. هذا يتفق مع ما صرح به جانتس قبل اسابيع من ان اسرائيل توافق على اقامة كيان فلسطيني وليس دولة فلسطينة، حيث استغرب عدد من المتابعين هذا التصريح في ظل عدم وجود أي حديث عن مفاوضات سياسية حقيقة، كما ان المصالحة التركية الاسرائيلية بالاضافة الى الاعتبارات السياسية والاقتصادية الداخلية لتركيا قد تكون جزء من هذا الجهد الاقليمي لاطلاق مبادرة سياسية جديدة، ننوه ان الرئيس الاسرائيلي قد صرح انه يمكن ان يكون هناك اطار اسلامي لادارة الاوقاف الاسلامية في القدس، حيث انه استخدم كلمة ادارة وليس وصاية وكأنهم يرغبون بنزع الوصاية الهاشمية عن الاماكن المقدسة

ان زيارة الرئيس الامريكي بايدن للمنطقة، وقيامه بزيارة مرافق طبية وصحية وتعليمية فلسطينية داخل القدس الشرقية قد يعزز مما ذهبنا اليه بحيث يتم انعاش كافة المؤسسات التعليمية والصحية والسياحية والدينية الفلسطينية في القدس الشرقية من خلال ضخ موارد مالية كبيرة حيث يدور الحديث عن نية الادارة الامريكية تخصيص ما يناهز 700 مليون دولار للشعب الفلسطيني يخصص منها 200 مليون للقطاع الخاص، وقد يعلن عن اعادة افتتاح القنصلية الامريكية في مناطق لا تصنف داخل حدود القدس بالمفهوم السياسي، بل تصنف انها تخضع لصلاحية السلطة الادارية للسلطة، فكما تم فتح فروع لعدد من البنوك في بعض مناطق القدس الشرقية قد يكون لهذا النموذج مثالا يحتذى في تنفيذ هذا المشروع. ان نجاح امريكا في تمرير مشروع الدولة ذات الحدود المؤقته يحقق اهداف اسرائيل وامريكا وعدد من الدول العربية، ويجدد مشروعية السلطة، التي بدورها ستصبح دولة معترف بها رسميا في الامم المتحدة وتحصل على الوضع القانوني الكامل داخل هيئات الامم المتحدة.

ان نجاح الملك عبدالله في التوصل الى اطلاق عملية سياسية جديدة ضمن معايير المرحلة مرة اخرى سيوفر له حماية وتعزيز لدوره في القدس، ويسهم في انعاش اقتصاد المملكة ويؤكد ان دور المملكة السياسي والاقتصادي والانساني لم يتزعزع بسبب رحلة التطبيع بين "اسرائيل" وعدد من الدول العربية. بل على العكس قد يعطي مبرر لعدد اخر من الدول العربية للتطبيع مع اسرائيل من خلال الاردن ودوره المحوري.

ان اقتراب اطلاق الصفقة يعني تغيير للحكومة الفلسطينية الحالية حتى تتمكن الحكومة الجديدة من اعادة بناء مفهوم الدولة ذات الحدود المؤقتة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ودبلوماسيا.

ان قدرة الرئيس عباس على تمرير صفقة بهذا الحجم ان صح ما تسرب بخصوصها يتعلق بعدد من العوامل، الا انه من الواضح ان الهجوم التي تشنه اسرائيل منذ اشهر كان الهدف منه جنى صفقة سياسية مع طرف فلسطيني، تم اضعافة حتى يوافق على الامر الواقع.

قد تكون الجهود الاردنية الفلسطينية هي المحاولة الاخيرة لمنع الاحتلال من فرض شروطه على الفلسطينين والاردنيين بخصوص الواقع في القدس والضفة الغربية، حيث يبدو ان الجهد الاردني بالتعاون مع جهات نافذة في الولايات المتحدة وجهات امنية وسياسية في اسرائيل قد يكون الجهد الاخير لاقامة دولة فلسطينة ذات حدود مؤقتة لمنع ضياع الفكرة من امكانية وجود دولة فلسطينية، يطلق عليه الفلسطينين دولة واسرائيل كيان، فهل يمكن ان يحصل كل ذلك قريبا، فلننتظر ونرى!!!!