أكثر من مليون فلسطينيّ واجهوا الاحتلال منذ سنوات الاحتلال

وطن: شكّلت عمليات الاعتقال الممنهجة أبرز السياسات التي اتبعها الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ الفلسطينيّ والعربي، منذ احتلاله لفلسطين، وعلى الرغم من أنّ محاولات الرصّد والتّوثيق كانت معقدة وصعبة إبان النّكبة، ومنها عمليات الاعتقال التي نفّذتها العصابات الصهيونية في حينه، ضمن عملية تطهير عرقيّ، وتهجير قسريّ وسرقة للأرض الفلسطينية.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الأحد في الذكرى الـ74 على النّكبة، أنّه وعلى الرغم أنّ لا بيانات دقيقة حول أعداد المعتقلين والأسرى في حينه، إلا أن هناك تقدير إلى أنّ أكثر من مليون فلسطينيّ واجهوا الاعتقال منذ سنوات الاحتلال.

واستمرت عمليات الاعتقال حتّى يومنا هذا بما يرافقها من عمليات تعذيب وتنكيل وسياسات ممنهجة، حيث عمل الاحتلال على تطوير أدواته لاستهداف الفلسطينيّ عبر منظومة السّجن.

وأضاف أنّه وعلى مدار هذه العقود تمكّن الأسير الفلسطينيّ من مواجهة هذه المنظومة عبر التّنظيم، و ترسيخ جملة من الأدوات النّضالية التي تحوّلت إلى قواعد للنضال ضد السّجان.

وفي أواخر الستينات بدأت النواة الأولى لتشكل جسم الحركة الأسيرة عبر أطر وهياكل تنظيمية، التي ضمت إلى جانب الأسرى الفلسطينيين، أسرى من جنسيات مختلفة (أسرى الدوريات).

إنّ إحدى أكبر شواهد النّكبة المستمرة بحقّ الفلسطينيّ، هي منظومة السّجن ويبلغ عدد السجون اليوم نحو 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، أساسها البنيويّ قائم على تحويل كافة التّفاصيل في السّجن إلى أداة للتّنكيل والقهر والحرمان.



ويؤكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، على أنّ كل محاولات الاحتلال الماضية في "كسر" الفلسطينيّ عبر منظومة السّجن قد فشلت، فالأسير الفلسطيني عمّل بكل ما يملك من فاعلية على مواجهة هذه المنظومة، عبر التنظيم الذي تحوّل إلى "مؤسسة" تنظم حياة الاعتقالية للأسير، وتزيد من فاعليته وتساهم في تطوير أدواته النضالية والمعرفية، وعلى مدار هذه العقود نفّذ الأسرى نحو 25 إضرابًا جماعيّ تمكّنوا عبرها من انتزاع حقوقهم وفرض فعاليتهم النضالية، بالدم والتّضحية.



وبعد 74 عامًا مرت على النّكبة، يواصل الاحتلال اعتقال نحو (4700) أسير فلسطيني، منهم (32) أسيرة، بينهم فتاتان قاصرتان وهما من بين نحو (170) طفًلا يعتقلهم الاحتلال الإسرائيليّ، إضافة إلى ما يزيد عن 600 معتقل إداريّ.