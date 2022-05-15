الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من انحاء الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن ثمانية مواطنين من انحاء الضفة الغربية فجر الأحد.

وطالت هذه الاعتقالات: المواطن إبراهيم غوانمة، من مخيم الجلزون، ومحمد عبد العزيز زيد من قرية جفنا بمحافظة رام الله.

كما واعتقلت عبد الله عبيدو من مدينة الخليل، وعيسى علي عوض، ومحمد علي عوض وانور يوسف عوض وندييم صبارنة ومحمد من بلدة بيت امر بمحافظة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عايد مسعود، من برطة، أثناء مروره عن الحاجز الذي يفصل قرية برطعة المعزولة خلف جدار الفصل العنصري عن محافظة جنين.