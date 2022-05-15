جيش الاحتلال يكشف هوية الضابط القتيل في اشتباك خانيونس عام 2018

وطن: كشف جيش الاحتلال، اليوم الأحد، هوية الضابط الذي قُتل خلال عملية عسكرية فاشلة في قطاع غزة، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018.

وبحسب الجيش فإن الضابط هو محمود خير الدين من قرية حرفيش.

وخير الدين (41 عاما)، كان يحمل رتبة مقدم، في وحدة للعمليات العسكرية الخاصة تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان).

وقتل خير الدين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عندما توغلت قوة عسكرية بقيادته في منطقة خان يونس، في عملية سرية، لكن عناصر من المقاومة كشفتها، عندما أوقفت سيارة الجنود بعد الاشتباه بهم. ودخل خير الدين في مشادة مع مقاتلي حماس، فيما أطلق جندي آخر النار على مقاتلي حماس، ما أسفر عن استشهاد سبعة منهم.

ومنعت رقابة الاحتلال العسكرية نشر اسم وصورة خير الدين، "تحسبا من المس بأمن الدولة". وذكرت وسائل إعلام عبرية أن خير الدين شارك في عمليات عسكرية سرية كثيرة، وكان من شأن كشف هويته تشكيل خطر على مصادر معلومات وجنود آخرين.

وقال حاليفا إن القرار بالسماح عن كشف هوية خير الدين اتخذ في ختام عمل استمر شهرين، وبعد التشاور مع زملائه في منظومة العمليات السرية ومع أفراد عائلته. وأضاف أنه "قررنا كشف هويته بعد أن أدركنا أن النشر لن يسبب ضررا". لكن الرقابة العسكرية تواصل حظر النشر عن تفاصيل العملية.

وقُتل خير الدين بعد فترة قصير من مصادقة الكنيست على "قانون القومية" العنصري، الذي أثار احتجاجات لدى الطائفة العربية الدرزية.

وتعالت ادعاءات في حينه أن حظر نشر هوية خير الدين كان إثر اعتبارات غير موضوعية، وأن حظر النشر جاء بمبادرة مسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو، من أجل منع حرج في أعقاب تأييدهم للقانون العنصري.