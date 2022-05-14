الاحتلال يعتقل المصاب داوود الزبيدي

وطن: أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة المصاب داوود الزبيدي من مخيم جنين، بأنه محتجز لديها وهو بحالة صحية خطيرة.

وأفاد ذوو الجريح داوود الزبيدي، مساء اليوم السبت، بأنّه "تم نقل داوود من مخيم جنين، إلى مستشفى داخل أراضي الـ48 لخطورة وضعه الصحي إثر إصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، وتم اليوم احتجازه".

وبيّنت عائلته أنّ "الوضع الصحي له خطير جدًا، حيث أصيب يوم أمس برصاصه في البطن، وتم نقله إلى مستشفى "رمبام" داخل أراضي الـ48.

وكان مستوطنون وعضو الكنيست ايتمار بن غفير قد اقتحموا مساء اليوم السبت مستشفى "رمبام" حيث يتواجد الجريح الزبيـدي.