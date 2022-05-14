إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط

وطن: اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على حاجز مخيم شعفاط شمالي شرق القدس المحتلة، مساء اليوم السبت، حيث أطلق الشبان الألعاب النارية باتجاه الجنود عند الحاجز.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الغازية والصوتية بشكل عشوائي باتجاه الشبّان وفي محيط مخيم شعفاط.

وأضافت أن قنابل الغاز تسبّبت في إصابات عديدة بحالات اختناق تم علاجها ميدانيًا، إلى جانب إغلاق المحال التجارية أبوابها بسبب المواجهات.