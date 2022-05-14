وزارة الصحة تعقد ورشة عمل حول حملة التطعيم ضد شلل الاطفال

وطن: -عقدت وزارة الصحة ورشة عمل تدريبية للكوادر التمريضية في مديريتي صحة بيت لحم والقدس، حول "تطعيم شلل الاطفال"، برعاية وزيرة الصحة د.مي الكيله وحضور الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة والاسرة في الوزارة د.كمال الشخرة، اليوم السبت في بيت لحم.

افتتح الجلسة د.كمال الشخرة وكيل مساعد وزارة الصحة، ممثلا عن وزيرة الصحة، مؤكدا اهمية تنظيم حملة التطعيم واهمية التزام المواطنين بها.

وشكر د.الشخرة طواقم التمريض على جهودهم وانجازاتهم وهنأهم بيوم التمريض الفلسطيني.

بدوره، مدير عام صحة محافظة جنين د.وسام صبيحات، مسؤول حملة تطعيم شلل الاطفال في فلسطين، اكد على اهمية التطعيم وقدم محاضرة علمية حول فيروس شلل الاطفال استعرض خلالها الحالة الوبائية عالميا ومحليا لشلل الاطفال، موضحا اسباب تنظيم هذه الحملة لحماية ابنائنا من الاصابة.

وقدم مدير عام صحة بيت لحم د.شادي عيسى اللحام، شرحًا توضيحيًا حول التحضيرات طوال الفترة الماضية لاطلاق حملة التطعيم، المقررة 16-19/5 في كافة عيادات مديرية الصحة في المحافظة، مطالبا الاهالي بضرورة تطعيم ابنائهم من سن يوم- 5 اعوام، مع العلم ان فلسطين خالية من الفيروس الا ان هذه الجرعة معززة حيث تتواجد العديد من الحالات في اسرائيل.

واضاف د.شادي عيسى ان هذه الحملة تأتي للحفاظ على فلسطين خالية من فيروس شلل الاطفال، موضحًا ان هذا الفيروس معدٍ ويسبب بأشد صوره اصابة عصبية تؤدي الى الشلل وصعوبة التنفس وفي بعض الحالات يؤدي الى الوفاة.

وبالرغم من الجهود العالمية للقضاء على شلل الاطفال الا ان هذا الفيروس "السنجابي" المسبب له ما زال يصيب الاطفال والبالغين في اسيا وافريقيا.

وفي ظل وجود بؤرة وبائية في اسرائيل ملاصقة لنا، قال مدير صحة بيت لحم انه اصبح لزامًا علينا اعطاء جرعة معززة للاطفال لضمان بقاء فلسطين خالية من الفيروس.

وقدمت مديرة التمريض في المركز الوطني للامراض الجلدية في رام الله رانيا الجلاد، محاضرة حول شلل الاطفال قدمت خلالها ارشادات علمية حول حملة التطعيم المقرر اطلاقها، موضحة اهمية التطعيم وكيف يحمي الاطفال دون سن الخامسة من الاصابة.