مجلس نقابة المحامين يقرر تعليق العمل أمام المحاكم والنيابات وسلطة الأراضي يومي الأحد والاثنين

وطن: أعلن مجلس نقابة المحامين عن تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات وسلطة الأراضي يومي الأحد والاثنين، بسبب انتخابات النقابة.

وقالت النقابة في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت:

الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد

قرر مجلس النقابة تعليق العمل طيلة يوم الاحد الموافق 15/05/2022 وطيلة يوم الاثنين الموافق 16/05/2022 أمام جميع المحاكم المدنية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية وسلطة الأراضي وذلك بسبب انتخابات مجلس نقابة المحامين.

