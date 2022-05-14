مجلس نقابة المحامين يقرر تعليق العمل أمام المحاكم والنيابات وسلطة الأراضي يومي الأحد والاثنين
14.05.2022 11:18 PM
وطن: أعلن مجلس نقابة المحامين عن تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات وسلطة الأراضي يومي الأحد والاثنين، بسبب انتخابات النقابة.
وقالت النقابة في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت:
الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد
قرر مجلس النقابة تعليق العمل طيلة يوم الاحد الموافق 15/05/2022 وطيلة يوم الاثنين الموافق 16/05/2022 أمام جميع المحاكم المدنية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية وسلطة الأراضي وذلك بسبب انتخابات مجلس نقابة المحامين.