بن غفير يهدد باقتحام المستشفى الذي يعالج به الجريح الزبيدي

وطن: هدد عضو الكنيست "الإسرائيلي" ايتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، باقتحام المستشفى الذي يعالج به الجريح داود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي.

وقال "بن غفير" :"أنا في الطريق إلى مستشفى رامبام، يجب أن يتوقف هذا العار المتمثل في معالجة "فلسطيني" ضالع بإطلاق النار على الجنود ومقاتلي "اليمام" على حسابنا".

وتابع قائلاً:" زبيدي أنا في طريقي إليك".

وكان قد أصيب داود الزبيدي وهو شقيق الأسير زكريا الزبيدي خلال الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء حصارها لمنزل محمود الدبعي بجنين، أمس.