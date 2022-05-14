صور| مظاهرة في فينا تنديداً باغتيال الصحفية شرين أبو عاقلة

وطن: أقيمت تظاهرة في العاصمة النمساوية، اليوم السبت، دعت لها العديد من الموسسات النمساوية والعربية والجالية الفلسطينية في النمسا، تنديدا بسياسة اغتيال الصحفيين وخصوصا اغتيال شهيدة الكلمة والقلم وأيقونة الصحافة الفلسطينية شرين ابو عاقلة.

وندد المتظاهرون بوحشية سلطات الاحتلال وتصرفاتها الغير مبررة تجاه الصحفيين، كما نددت بسياسة الابرتهايد الصهيوني اتجاه ابناء الشعب الفلسطيني، وتأتي هذه التظاهرة ايضا تضامنا مع الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة.

من جانبه، قال منذر ابو زيد عضو مجلس وطني فلسطيني وناشط فلسطيني في الشتات ورئيس سابق للجالية الفلسطينية في النمسا، لوطن، إن المتظاهرين طالبوا الحكومة النمساوية بالكف عن التنسيق العسكري والامني مع الاحتلال الاسرائيلي وخاصة التنسيق الذي يتعلق بمجال تدريب القناصين" السنايبر" الذي يضر في مصالح دولة النمسا ويؤدي الى مقتل المزيد من الاطفال والشباب في فلسطين، وهو ما لاحظناه في تصرفات جيش الاحتلال وبخاصة في مخيم جنين وقطاع غزة الصامد.

كما نطالب حكومة النمسا بأخذ الاجراءات الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال من اجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.