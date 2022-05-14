"إكرامًا لروح الصحفية أبو عاقلة"... عائلة براذعية من صوريف تتنازل عن حقها العشائري البالغ 100 ألف دينار وتعفو عن الطرف الآخر

وطن: إكراما لروح الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وشهداء فلسطين، تنازلت عائلة براذعية من صوريف شمال الخليل عن حقها العشائري البالغ 100 ألف دينار، وعفت عن الطرف الأخر مع عائلة أبو فارة.

وذكرت مصادر محلية لـوطن، أن الصلح عُقد على خلفية شجار وقع بين شبان من العائلتين، مؤخرا، أصيب خلالها شاب من عائلة براذعية بجروح حينها، وتم عقد الصلح أمس الجمعة، وقامت عائلة برذاعية بالعفو عن الشبان من العائلة الأخرى.

تجدر الإشارة إلى ان اغتيال الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة، وحد المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه، وتسابق المواطنون لمؤازرة عائلة أبو عاقلة محبة وتقديرا لروح الشهيدة التي سكنت قلوب الفلسطينيين وأحرار العالم بمهنيتها ووطنيتها.

يذكر أن العديد من المواطنين قاموا بتسمية مولوداتهم باسم شيرين أبو عاقلة، فيما قام أخرون بفتح بيت عزاء تقديرا ومحبة للشهيدة.