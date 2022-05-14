الآلاف في لندن يتظاهرون تنديداً بجرائم الاحتلال

وطن:خرج الاف المتظاهرين، اليوم السبت، في مظاهرة بالعاصمة البريطانية لندن، للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بحق العودة، تزامناً مع اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، والذكرى السنوية الـ74 للنكبة الفلسطينية.

وانطلقت المظاهرة التي خرجت بتنظيم من "حركة التضامن مع فلسطين ، و المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، ومنظمة "فرندز أوف الأقصى" ومنظمات أخرى" من أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لتجوب شوارع العاصمة لندن.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بنظام التميز العنصري الذي يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.