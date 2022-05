الفنانة الأمريكية سوزان سارندون تنتصر لفلسطين وللشهيدة أبو عاقلة

وطن: اتهمت الممثلة الأميركية سوزان سارندون، "إسرائيل" بالمسؤولية عن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقالت سارندون في تغريدة لها على موقع توتير "تم إعدام شيرين أبو عاقلة برصاصة في رأسها من قبل قناصة إسرائيليين بينما كانت ترتدي خوذتها وسترة واقية من الرصاص مكتوبا عليها صحافة"، مضيفة "إلى متى سنظل صامتين بينما يقتل "حلفاؤنا" الصحفيون الذين يقولون الحقيقة؟"

كما نشرت مقطع فيديو لاعتداء على الاحتلا على جنازة الشهيدة أبو عاقلة في ساحة المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة.

By the logic I’ve been seeing on my timeline, anyone who denounces this violence apparently hates Israel and is an anti-semite. Shameful. https://t.co/016hsb7RWF