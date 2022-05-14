الاحتلال يحتجز الاسير حمزة عابد وهو مصاب بجروح حرجة

وطن:أفاد نادي الأسير بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت عائلة الجريح حمزة عابد (19 عاما) من جنين، أنّه محتجز لديها، بعد أن جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي أمس إثر إصابته بجروح خطيرة بالرأس وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم ، ماأدى إلى إصابته بشلل في اليد والرجل، ولا يزال موصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت عائلة المعتقل عابد، أنه وفور وصوله إلى حاجز الجلمة العسكري بسيارة الإسعاف يوم أمس جرى احتجازه لمدة ثلاث ساعات، قبل نقله إلى المستشفى.