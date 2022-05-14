رأفت: اعتداء الاحتلال على نعش الشهيدة أبو عقلة انتهاك أخلاقي وانساني

وطن: أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت جريمة الاعتداء الغاشم الذي شنته شرطة الاحتلال الاسرائيلي على جنازة الشهيدة شرين أبو عاقلة والتي هدفت لاختطاف النعش ونزع العلم الفلسطيني في انتهاك أخلاقي وانساني على مرأى ومسمع العالم.

وقال في تصريح له، اليوم السبت، إن الاحتلال الذي فشل في اختطاف الجثمان الطاهر من على اكتاف أبناء شعبنا اعتقد ان نزع العلم الفلسطيني عنه سيؤكد سيادته في العاصمة الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الاعتداء البغيض على النعش جاء ليثير حفيظة عشرات الآلاف من الجماهير الفلسطينية التي خرجت لتودع الشهيدة في جنازة مهيبة.

وحيا رأفت في هذا السياق أبناء شعبنا الذين تصدوا لجيش الاحتلال أثناء اعتدائه على الجنازة.

وفي سياق آخر، أكد رأفت أن ذكرى النكبة التي تحل ذكراها الـ 74 غدا على شعبنا ستزيده إصرارا على مواصل نضاله وصموده في وجه جميع المحاولات الإسرائيلية الهادفة للنيل من قضيته الوطنية. ودعا أبناء شعبنا الى مواصلة التصدي للإجراءات والممارسات الاسرائيلية والاستمرار في النضال لتحرير كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وتأمين حق اللاجئين الفلسطيني في العودة إلى أرضهم وممتلكاتهم التي هجروا منها إبان النكبة قبل 74 عاماً.

وشدد على أن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله من أجل تحرير أرضه من جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين وازالة جميع المستوطنات الاستعمارية المخالفة للقانون الدولي في القدس الشرقية وعموم انحاء الضفة الغربية.

وطالب رأفت نهاية تصريحه إلى التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بما في ذلك قطع كل العلاقات مع دولة الاحتلال الاسرائيلي وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية.