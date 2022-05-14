أطباء لحقوق الإنسان تنظيم يوماً طبيا في عزون بقلقيلية

وطن: نظمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالشراكة مع بلدية عزون يوما طبيا مجانيا، وذلك في مدرسة فاطمة سرور بالبلدة.

وشمل اليوم الطبي عددا من التخصصات الطبية وهي " عظام، وباطني ، واطفال، وعيون، وطب عام، وعلاج طبيعي"، وكان المواطنون ومنذ ساعات الصباح توجهوا الى اليوم الطبي حيث جرت معاينتهم وصرفت الادوية المجانية لهم.

وحضر اليوم الطبي اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية، رئيس بلدية عزون احمد عناية، د. صلاح الحاج يحيى رئيس جمعية أطباء لحقوق الإنسان، وممثلون عن المجتمع المحلي.

واشاد المتحدثون (المحافظ رئيس البلدية، ورئيس جمعية اطباء لحقوق الانسان) بصمود اهالي بلدة عزون وتصديهم للاحتلال وسياساته العنصرية،مستذكرين الشهيدة شيرين ابو عاقلة التي اغتالها جيش الاحتلال، وتمت الاشارة الى استهداف بلدة عزون من قبل الاحتلال ومستوطنيه، وثمنوا الجهود التي تقوم بها جمعية أطباء لحقوق الإنسان وعلى رأسها الدكتور صلاح الحاج يحيى رئيس الجمعية، وأكدوا على أهمية الأيام الطبية والتي تستهدف محافظة قلقيلية وتساهم في تعزيز صمود المواطنين وتلبي احتياجاتهم الطبية، كما تم التعريف ببلدة عزون ومعاناتها مع الاحتلال.



