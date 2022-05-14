الأسيران خليل موسى ومحمد العارضة من جنين يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل أسيران من جنين، اليوم السبت، أعواما جديدة في سجون الاحتلال .

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسيرين خليل مصباح خليل موسى من مخيم جنين والمحكوم لمدة 20 عاما دخل عامه الـ 20 والأخير، ومحمد قاسم أحمد العارضة من عرابة جنوب جنين دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهو محكوم مدى الحياة، وأحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، قبل أن يعاد اعتقالهم في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

(وفا)