ساعات في الجحيم.. الكشف عن تفاصيل كمين جنين يرويها جندي في جيش الاحتلال

وطن: كشفت وسائل اعلام إسرائيلية، تفاصيل عن التحقيق الذي أجراه جيش الاحتلال، عقب اقتحام جنين أمس الجمعة والذي أسفر عن مقتل ضابط من الوحدات الخاصة.

وأفاد المراسل العسكري في موقع "والاه" أمير بحبوط، الذي اطلع على مجريات التحقيق بأن النيران التي تعرضت لها قوات الاحتلال لم تحدث منذ 20 عاما، مما اضطرها للانسحاب.

وأضاف بوخبوط أن: تواصل اطلاق الرصاص على قوات الاحتلال خلال انسحابها مما أدى إلى انفجار اطارات الجيبات العسكرية، أربع مرات ومقتل ضابط.

وأوضح أحد الجنود المشاركين في الاقتحام خلال شهادته أنه يخدم في الجيش منذ 20 عاماً، وشارك في اجتياح الضفة وفي حرب لبنان الثانية وفي الرصاص المصبوب ضد غزة وخاض جميع المعارك، ولكنها لا تقارب ما واجهه في جنين صباح الجمعة.

وتابع انه تم جر الآليات العسكرية واطاراتها معطوبة، حتى لا يضطروا إلى العودة إلى جنين، وانه من حسن الحظ أن زجاج المركبات كان مضادا للرصاص.

وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط مخضرم في الوحدات الخاصة الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم جنين، واندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الاحتلال والمقاومين في المخيم، وأسفر عن اصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة، من بينهم اصابة خطيرة لشقيق الأسير زكريا الزبيدي.

المصدر: (البوابة 24)