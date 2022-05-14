الاحتلال يعتقل صحافيا من جنين وشقيقين من يطا



وطن للانباء اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الصحفي دجانة علي أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين، على حاجز عسكري، أثناء عودته من القدس.

ومن يطا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جعفر موسى ربعي، وشقيقته ميسرة، بعد أن داهمت منزل ذويهما وعبثت بمحتوياته.

من جانب اخر هددت قوات الاحتلال عبر الهاتف الشاب براء لحلوح من مخيم جنين بتدمير منزله كما حدث مع منزل المعتقل محمود الدبعي، في حال لم يسلم نفسه لسلطات الاحتلال في معسكر "سالم"؛ بحجة أنه مطلوب.

(المصدر-وفا)