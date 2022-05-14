الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد وليد الشريف وينقله من مستشفى هداسا الى معهد ابو كبير

وطن: احتجزت شرطة الاحتلال جثمان الشهيد المقدسي وليد الشريف، ونقلته من مستشفى هداسا عين كارم إلى معهد أبو كبير بالقدس المحتلة.

وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة فراس الجبريني، إن أهالي الشهيد يرفضون تشريح جثمان الشهيد.

وأضاف المحامي "طلبا مستعجلا للمحكمة لتسليم الجثمان ودفنه دون تشريحه".

واستشهد الشاب وليد الشريف من القدس المحتلة، فجر اليوم السبت، متأثرا بإصابته في الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

وكان الشاب الشريف، وهو من سكان بيت حنينا، أصيب بجروح حرجة وصعبة، حيث كان يعاني من نزيف حاد بالدماغ، وكسور بالجمجمة، وفي بداية الاعتقال لم يصل الأكسجين للدماغ لمدة 20 دقيقة، ما أثر على خلايا المخ، وعلى مدار الأيام الماضية، لم يطرأ أي تحسن على صحته.

وتعرض الشريف للاعتداء لحظة الاعتقال من قبل قوات الاحتلال، ولم يقدم له العلاج الأولي.

وفي الجمعة الثالثة من شهر رمضان، أُصيب 152 شخصا على الأقل، واعتقل أكثر من 500 فلسطينيا خلال مواجهات اندلعت بين المصلين في المسجد الأقصى وبين قوات الاحتلال، التي اقتحمت المسجد، بعد صلاة الفجر، لعدة ساعات.