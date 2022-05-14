مجلس الامن يعتمد بيانا يدين اغتيال ابو عاقلة ويدعو لتحقيق نزيه

وطن: دان مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، في بيان صدر باجماع اعضائه، مقتل الصحافيّة شيرين أبو عاقلة وإصابة الصحافي علي سمودي بمدينة جنين صحافي يوم 11 أيّار/مايو.

وقالت وكالة الانباء الفرنسية بان البيان يمثل حالة نادرة لوحدة المجلس بشأن قضيّة تتعلّق بإسرائيل، ويدعو إلى "تحقيق فوري وشامل وشفّاف وحيادي" في مقتل أبو عاقلة.

ويشدّد البيان على "ضرورة ضمان محاسبة" منفذّ عمليّة القتل هذه أو منفّذيها.

وبحسب دبلوماسيّين اشترطوا عدم كشف هوياتهم، كانت المفاوضات التي أدّت إلى الموافقة على النصّ "شاقّة".

واستنادًا إلى مصادر دبلوماسيّة وإلى نسخ مختلفة من البيان حصلت عليها فرانس برس خلال المناقشات، فان الصين تمكنت من دفع الولايات المتحدة إلى إزالة فقرات تُندّد بالانتهاكات المرتكبة ضدّ وسائل الإعلام في كلّ أنحاء العالم وتُدافع عن حرّية هذه الوسائل وتحضّ على حمايتها أثناء تغطيتها للعمليّات العسكريّة.

والبيان الذي تمّ اعتماده اكتفى بالتذكير بأنّه "ينبغي حماية الصحافيّين بوصفهم مدنيّين"، ولم يأتِ على ذكر الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيليّة والفلسطينيّين خلال جنازة الصحافيّة أبو عاقلة الجمعة.

(المصدر- القدس دوت كوم)