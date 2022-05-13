تظاهرات واعتصامات على مداخل مسافر يطا تضامناَ مع سكان البيوت المهددة بالهدم

وطن: جرت ظهر اليوم الجمعة ثلاث تظاهرات على مداخل عدة قرى في مسافر يطا مهددة بالهدم والتهجير، بعد ان اغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى تلك القرى والخرب جنوب الخليل.

وكانت عدة وفود تضامنية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة المشتركة وعلى رأسها (عايدة توما وعوفر كاسيف وايمن عودة ومنصور دهامشة)، وبمشاركة من حزب الشعب في الخليل، وصلت الى محيط مسافر يطا ضمن حملة تضامن مع أهالي القرى المهددة بيوتها بالهدم وتهجير سكانها.

وقامت قوات الاحتلال بمحاصرة تلك الوفود ومطاردة وتفريق العديد منها ومنع دخولها إلى القرى المستهدفة، وأعلنت سوسيا منطقة عسكرية مغلقة، ما أجبر المتضامنين على التظاهر والاعتصام على مداخل الطرق المؤدية لها.