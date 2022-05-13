سرايا القدس: "أوقعنا جنود الاحتلال في كمين محكم وحقل نارٍ في جنين أدى لقتيل وعدد من الإصابات"

وطن: أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن اقتحام قوات الاحتلال لجنين ومحاصرة أحد مقاتلي كتيبة جنين وهو محمود الدبعي، محاولة لاستعراض القوة، وحرفِ أنظار العالم عن الجريمة التي ارتكبها قبل يومين في مخيم جنين بحق الإعلامية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وقالت السرايا في بيان صحفي، اليوم الجمعة: "لقد أمطر مجاهدونا القوات المتوغلة عند منطقة الهدف غرب مخيم جنين صباح اليوم بوابل كثيف من النيران، ضمن سلسلة كمائن استطعنا -بعون الله- عبرها إيقاع قوات "الدفدوفان" في حقل من نار لم يشهدها سابقاً، أدت إلى مصرع ضابط وإصابة عدد آخر بشكل مؤكد".