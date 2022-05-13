الاحتلال يعتقل 6 شبان من باب الخليل في القدس

رام الله - وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 6 شبان عند باب الخليل في البلدة القديمة من القدس المحتلة خلال مشاركتهم في تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

واعتدت قوات الاحتلال على الشبان في باب الخليل بالضرب في الهراوات، واعتقلت 6 منهم لم تعرف هويتهم حتى إعداد الخبر.

وقالت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين تجمعوا على مقربة من مقبرة صهيون، رافعين الأعلام الإسرائيلية، لاستفزاز المواطنين.

يشار إلى أن قوات الاحتلال عرقلت وصول العديد من المواطنين إلى مقبرة صهيون حيث مثوى شيرين الأخير.