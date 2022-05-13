"الحياة حق" تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الصحافيين

وطن: طالبت مؤسسة نزاهة للأعمال الإنسانية والحقوقية (الحياة حق(، المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها بحق الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعربت المؤسسة في بيان لها عن استنكارها لجريمة مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، الأربعاء الماضي، برصاص قناصة إسرائيليين.

وأفادت بأن الجريمة تعد "انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأبرزها الحق في الحياة، وكذلك قواعد القانون الدولي الإنساني التي تشدد على الحماية الممنوحة للصحافيين في مناطق النزاعات من كافة أشكال الهجوم المتعمد".

وأكدت المؤسسة بأن جريمة اغتيال أبو عاقلة إنما تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود في ملف تعامله الإجرامي مع الصحافيين، كما أنها تعتبر فصلاً جديداً من الانتهاكات والجرائم، والاستهتار بحياة المدنيين، تضاف إلى تاريخه الدموي.

وحثّت "الحياة حق" المؤسسات الحقوقية الدولية كافة على العمل الدؤوب كي لا تمر جريمة اغتيال أبو عاقلة مرور الكرام، وذلك من خلال رفع القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، واتخاذ إجراءات تهدف للتأثير على صناع القرار الدولي بهدف محاسبة دولة الاحتلال على جريمتها البشعة.

كما دعت المؤسسة إلى فتح ملف الانتهاكات بحق الصحفيين، مشيرةً إلى أن دولة الاحتلال لا تتورع كل عام عن إضافة جرائم جديدة إلى سجلها الإجرامي الأسود بحق الصحفيين، والمدنيين بشكل عام.

وشددت المؤسسة على أن تقوم المحاكم الدولية، والهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية بدورها الحقيقي والفاعل من أجل معاقبة مرتكبي جريمة قتل أبو عاقلة، معتبرةً إياها جريمة شنيعة ارتكبت بحق الجسم الصحفي والإعلامي، والانسانية جمعاء،.