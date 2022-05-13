مستوطنون يستولون على منزل شرق الخليل

وطن: استولى عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، على منزل شرق الخليل، بحماية قوات الاحتلال، ورفعوا علم الاحتلال على المنزل.

وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، استولوا على منزل في منطقة واد الحصين بمحاذاة مستوطنة "كريات أربعة" المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق الخليل.

وأضاف أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق بمساحة كلية تصل إلى 1200 متر مربع، وهو مجهز وغير مأهول، يعود للمواطن وليد الجعبري.

وأوضح أن قوات الاحتلال حضرت للمكان لحماية المستوطنين، الذين صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين وأملاكهم.