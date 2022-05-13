مقتل ضابط في وحدة "اليمام" متأثرا بجروح اصيب بها في مخيم جنين

وطن: أعلن جيش الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، مقتل احد ضباط جيش الاحتلال متأثرا بجروح اصيب بها في مخيم جنين.

وأكدت مصادر عبرية مقتل ضابط وحدة اليمام التابعة لجيش الاحتلال والذي أصيب في اشتباكات مع مقاومين في مخيم جنين صباح اليوم.

وكان جيش الاحتلال أعلن عن اصابة ضابط في وحدة اليمام بجروح خطيرة خلال اشتباك مع المقاومين في مخيم جنين صباح اليوم، جرى وقالت مصادر صحفية عبرية: ان "الجندي الذي قُتل برصاص مقاومين في جنين يعمل في قوة يمام الخاصة منذ 23 عاماً، وضمن خبراته الاقتحام والقنص".