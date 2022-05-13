مصطفى البرغوثي لوطن: في القدس لم يسقط نعش الشهيدة ابو عاقلة ولا العلم الفلسطيني وإنما الذي سقط الاحتلال الفاشي المجرم

وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، لـوطن، إن نعش الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة لم يسقط، والعلم الفلسطيني في القدس لم يسقط، وإنما الذي سقط هو الاحتلال الفاشي المجرم، وانكشف وتعرى امام العالم بأسره، بعدوانه على مشيعي الشهيدة أبو عاقلة في القدس المحتلة.

وأضاف البرغوثي الذي يشارك في تشييع جثمان الشهيدة في القدس المحتلة، إن "ما رأيناه اليوم هو تصرفات الاحتلال الفاشي العنصري الذي تجاوز كل المعايير، وكل الحدود.

وأكد أن "الذي جرى اليوم جريمة كبرى تضاف الى جريمة اغتيال الشهيدة أبو عاقلة، فقد منع الاحتلال الآلاف من الوصول الى القدس، كما منع الآلاف في القدس من الوصول لتشييع جثمانها، ومع ذلك شيعها الشعب الفلسطيني بكل مكوناته كعروس فلسطينية.

وقال إن "ما جرى في القدس وجنين اليوم، لن يمر، ويؤكد أن الانتفاضة الشعبية عائدة رغم قمع الاحتلال وتنكيله، وتخرج من الرماد كما يخرج طائر العنقاء".

ودعا دول العالم لمقاطعة دولة الاحتلال وفرض عقوبات عليها، قائلا: الذي يدين تصرفات الاحتلال عليه ان يفرض عقوبات ومقاطعة عليه فورا، وعلى كل نظام الابرتهايد العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني بكامله.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في تشييع جثمان الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، أمام المستشفى الفرنسي، رغم حمله على الأكتاف، وحاولت اسقاط العلم الفلسطيني الذي كان يرفرف أمام المستشفى، لكنها فشلت في ذلك.. للمزيد اضغط هنا