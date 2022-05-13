الاتحاد الاوروبي يدين خطط الاستيطان الجديدة غير القانونية في الضفة

وطن: أدان الاتحاد الأوروبي ويأسف بشدة مصادقة سلطات الاحتلال على خطط لبناء أكثر من 4400 وحدة سكنية استيطانية، وزيادة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكذلك الموافقة بأثر رجعي على ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية.

وحث الاتحاد الأوروبي في بيان وصل وطن نسخة عنه " إسرائيل على التراجع عن مثل هذه القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي، وتهدد حل الدولتين بشكل مباشر، وتتعارض تمامًا مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر."

كما دعا الاتحاد الأوروبي كلا الطرفين إلى العمل على إيجاد سبل لتمهيد الطريق للاستئناف الضروري للعملية السياسية التي بدونها لن يكون هناك سلام وأمن حقيقيان للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.