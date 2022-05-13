وفاة رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد

وطن: أعلنت وكالة الأنباء الإمارتية، اليوم الجمعة، الحداد على وفاة رئيس الدولة خليفة بن زايد في البلاد.

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تنكيس الأعلام على خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم.

كذلك أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

وكتبت عبر حسابها في "تويتر"، "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو".