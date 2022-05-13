فيديو | قوات الاحتلال تقتحم المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة وتعتدي على مشيعي جثمان الشهيدة أبو عاقلة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة، ظهر اليوم الجمعة، واعتدت على المشاركين في مراسم التشييع.

ومنعت قوات الاحتلال إخراج جثمان الشهيدة محمولا على الأكتاف، وبدأت بقمع المشاركين في التشييع.

وحاصرت قوات معززة من شرطة الاحتلال والخيالة المستشفى، وأغلقت مدخله الرئيسي ومحيطه، واشترطت عدم رفع الأعلام الفلسطينية وإخراج الجثمان من المستشفى في سيارة الموتى وليس محمولا على الأكتاف.

ويصرّ المعتصمون داخل المستشفى على إخراج الجثمان محمولا على الأكتاف بما يليق بالشهيدة.

ورفع الشبان أمام المستشفى الفرنساوي، الأعلام الفلسطينية، وهتفوا "من القدس لجنين، يرحم روحك يا شيرين"، و"بالروح بالدم نفديكِ شيرين"، وغيرها من الهتافات المطالبة بالانتقام لاغتيال الصحفية الشهيدة.

يتبع..