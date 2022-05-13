قوات الاحتلال تمنع تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة امام كنيسة الروم الكاثوليك بالقدس المحتلة

وطن: منعت شرطة الاحتلال، اليوم الجمعة، تعليق صور ويافطات تحمل صورة الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أمام كنسية الروم الكاثوليك.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال منعت الشبان من تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة ولافتات تندد بجريمة اغتيالها أمام كنيسة الروم الكاثوليك، حيث ستقام جنازتها، واحتجزت بعضهم.

وأضافت أن الاحتلال فرض مخالفات كيدية بحق المواطنين المتواجدين في محيط المستشفى الفرنساوي، في حي الشيخ جراح شرق القدس، قدموا لتشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة الموجود في المستشفى، قبل الصلاة عليه في كنيسة الكاثوليك بالبلدة القديمة.