الائتلاف النسوي لتطبيق القرار 1325 يطالب تحقيق العدالة لشيرين ابو عاقلة

وطن: أكد الائتلاف النسوي الأهلي لتطبيق القرار 1325 بتحقيق العدالة للشهيدة الصحفية شيرين ابو عاقلة.

ونعى الائتلاف في بيان وصل وطن، الجمعة، استشهاد المناضلة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي أنهت حياتها رصاصة اسرائيلية عنصرية حاقدة. واستنكر قيام وحدة "دفدوفان" التابعة لجيش الاحتلال المعروفة بقوات المستعربين اغتيال شهيدة فلسطين والحرية والاعلام الحر بعد أن تم دحض رواية الاحتلال ومحاولته التنصل من جريمته المنكرة بما يؤكد أن لا حدود لإرهاب الاحتلال وبطشه وعنجهيته وصلافته الذي قام بإعدامها أمام الكاميرا بوضوح لأنه اعتاد على الإفلات من العقاب وعدم مساءلته لدى مقتل الطفل محمد الدرة وإعدام المناضل زياد أبو عين أمام عدسات الكاميرات ووسائل الاعلام.

وأكد الائتلاف 1325 أن التوحد الشعبي من جميع التوجهات السياسية والاجتماعية والالتفاف الذي شهده اغتيال الشهيدة شيرين ابو عاقلة ومشهد انطلاقهم للمشاركة في جنازات لم يشهد الشعب الفلسطيني مثلها من جنين وحتى القدس علامة فارقة تعبر عن المكانة التي تتمتع به الشهيدة في قلب الشعب الفلسطيني والحب والتقدير العارم الذي أحيطت به.

وقال الائتلاف في بيانه، إن "تفاصيل الجريمة تؤكد ما جاء في تقرير هيومان ريتس ووتش في أن اسرائيل دولة ارهاب عنصرية حيث تقتل وتعتقل وتحرض وتسرق الأرض وتحرق المزروعات، وأن الجرائم المرتكبة برسم المجتمع الدولي وازدواجية معاييره التي باتت مكشوفة لكل من يرى بأن الاحتلال ما كان ليتمادى في ممارساته الخارجة عن القانون لو توفرت الإرادة الدولية لمحاسبة اسرئيل وملاحقتها وعدم تمكينها من الإفلات من العقاب استناداً للقانون الدولي لحقوق الانسان ووفق ما يطالب به قرار مجلس الأمن 1325 حول حماية المرأة في دول الصراع المسلح ومنها دولة فلسطين تحت الاحتلال".

وأكد على أهمية قرار السلطة الفلسطينية في إعداد ملف خاص بعملية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة لتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية وتحضير الشهود والأدلة حيث بات مطلبا سياسياً وقانونياً وإنسانياً وأخلاقياً وملحاً لردع الاحتلال عن الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته.

وأضاف أن الرسالة التي توجهها دماء شيرين أبو عاقلة التي روت بكرم وسخاء أرض مخيم جنين ستذهب هدرا ما دام الانقسام باقياً الأمر الذي يستدعي التوجه الفوري نحو انهائه وتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية لمواجه عنف الاحتلال وعدوانيته موحَّدين وعدم تمكينه من الاستفادة من الانقسام لفترة أطول من خمسة عشرة عاماً.

وختم الائتلاف بيانه في توجيه العزاء إلى أسرة ألشهيدة أبو عاقلة وأسرة شبكة الجزيرة وإلى الشعب الفلسطيني الذي بفقد صوتاً عالياً من أصوات الحقيقة المستهدفة من قبل الاحتلال، والحركة النسائية الفلسطينية التي خسرت بطله فذة صنعت التغيير في حياتها ومماتها، بكسرها الأفكار النمطية بعملها الرفيع الدؤوب والنوعي وفي استشهادها الأسطوري.